एक्टर Ranbir Kapoor के डुप्लीकेट का हुआ निधन, पिता Rishi Kapoor भी देखकर बोले थे 'एक अच्छा हमशक्ल'

नई दिल्ली। साल 2020 सबकी जिंदगियों में कड़वी यादों ( 2020 Year bad memories ) के साथ जुड़ गया है। इस साल जहां एक ओर कोरोनावायरस ( Spread Coroanvirus) से सैकेड़ों लोगों की जाने गईं वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज अभिनेताओं ( Many bollywood stars died ) ने दुनिया को अलविदा कहा। इस बीच अब एक ओर खबर सामने आ रही हैं। मशहूर कश्मीरी मॉडल जुनैद शाह ( Kashmiri model Junaid Shah passed away ) का निधन हो गया है। जुनैद शाह बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ( Ranbir Kapoor ) जैसे दिखाई देते थे। उन्हें रणबीर कपूर के डुप्लीकेट ( Junaid famous fo Ranbir Dublicate ) के नाम से भी जाना जाता था। जुनैद के निधन की खबर आग की तरह सोशल मीडिया ( Junaid death news viral ) पर वायरल हो रही है। इस खबर से सभी लोग काफी ( Junaid Fans Upset ) मायूस हैं।

OMG. My own son has a double!!! Promise cannot make out. A good double pic.twitter.com/iqF7uNyyIi — Rishi Kapoor (@chintskap) April 16, 2015

मशहूर पत्रकार यूसुफ जामिल ( Famous Yusuf Jameel Tweet ) ने जुनैद शाह के निधन की जानकारी दी। उन्होंने देर रात एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि 'देर रात हमारे पड़ोसी निसार अहमद शाह ( Ahmed Shah Son ) का बेटा जुनैद शाह कार्डिएक अरेस्ट ( Junaid Shah died due to cardiac arrest ) के चलते दुनिया छोड़कर चला गया। लोग उन्हें बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का हमशक्ल ( Ranbir Kapoor Dublicate ) बताते थे।' बता दें जुनैद का निधन श्रीनगर के इलाही बाग घर पर हुआ है। गौरतलब है कि रणबीर कपूर जैसे दिखने की वजह से जुनैद की फैन फॉलोइंग ( Junaid Fan Following ) भी काफी ज्यादा थी। इस दुखद समाचार के बाद से सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले ट्वीट कर उन्हें ( They are paying tribute by tweeting them) श्रद्धांजिल दे रहे हैं।

रणबीर कपूर के हमशक्ल जुनैद से दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ( Rishi Kpoor Known Ranbir's Dublicate ) भी अवगत थे। अपने बेटे के हमशक्ल को देख वह भी काफी हैरान रह गए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषि कपूर सोशल मीडिया ( Rishi Kapoor Was active in social media ) पर काफी सक्रिय रहते थे। वह हर मुद्दे पर खुलकर बोलते और लिखते थे। कभी-कभी उन्हें इस वजह से ट्रोलिंग ( Rishi kapoor was trolled ) का भी सामना करना पड़ता था। जुनैद को देखने के बाद ऋषि कपूर ने साल 2015 में बेटे रणबीर कपूर और जुनैद शाह ( Rishi Kapoor Shared pic Ranbir and Junaid Shah ) की तस्वीर के कोलाज को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साझा किया था। जिसमें उन्होंने जुनैद शाह ( Rishi Kapoor Praised Junaid Shah) की तारीफ की थी। ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हे भगवान मेरे बेटे का हमशक्ल !!! विश्वास नहीं हो रहा है। एक अच्छा हमशक्ल।' उनका ट्वीट खूब वायरल ( Tweet viral on social media ) भी हुआ था।