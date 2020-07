सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म मुद्दे पर Ranvir Shorey-Anurag Kashyap आपस में भीड़े, जमकर ट्रोल हुए डायरेक्टर

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर खूब ( Nepotism topic ) चर्चा हो रही है। इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म के जाल को लेकर कई बड़ी हस्तियां अलग-अलग अंदाज में अपना पक्ष रखते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut Raised Vocie Against Nepotism ) ने नेपोटिज्म को लेकर इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बारें में खुलकर बात की थी। जिसका जवाब आज हिंदी सिनेमा जगत के पॉपुलर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ( Director Anurag Kashyap ) ने दिया है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उन्हें बताया कि 'लोग उनका इस्तेमाल कर ( People used her ) रहे हैं।' जिसके बाद अनुराग के इस कमेंट के बाद कंगना की टीम ने उन्हें 'मिनी महेश भट्ट' ( Kangana Team Call him Mini Mahesh Bhatt ) कहना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले में अभिनेता रणवीर शौरी भी शामिल हो गए हैं। जिसके बाद से ट्विटर पर ट्वीट की बारिश होनी लगी है।

So many independent-film-crusaders have turned mainstream-bollywood-flunkies now. These are the same people who used to rant 24/7 about the “system” for attention before they were given entry into the pearly gates of mainstream Bollywood. #Hypocrisy much? — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 21, 2020

Do you really mean that @RanvirShorey . If you do please explain . Please say exactly what you mean and whose flunky is who? https://t.co/3NiuhFrVj7 — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) July 21, 2020

पूरे मुद्दे को देखते हुए कुछ समय पहले ही एक्टर रणवीर शौरी ( Actor Ranvir Shorey Tweet ) ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- 'बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत से फिल्मी योद्धा अब मेनस्ट्रीम बॉलीवुड के चापलूस ( Film warriors have now become mainstream Bollywood sycophants ) बन गए हैं। ये वो लोग हैं जो हर वक्त लोगों की अटेंशन पाने के लिए सिस्टम के बारे में बेबाकी से बातें करते थे, लेकिन सिर्फ तब तक, जब तक इन्हें बॉलीवुड में एंट्री ( Bollywood entry ) नहीं मिली थी। ये कुछ ज्यादा ही पाखंड नहीं है'? अभिनेता का यह ट्वीट पढ़ अनुराग खुद ( Anurag Kashyap Replied to Ranvir ) को रोक नहीं पाए और तुरंत इसका जवाब देते हुए लिखा- 'क्या वाकई तुम ऐसा सोचते हो रणवीर? अगर हां तो इसे एक्सप्लेन करना। इस बारे में ठीक से बताना कि तुम क्या कहना चाहते हो? और कौन किसका चापलूस बना है'?

I always say what I mean, @anuragkashyap72, you know that. And I don’t think what I’ve said lacks any clarity. It pretty much explains everything. As for taking names, that’s beneath me. I’m not trying to sling mud, but just reminding people where they come from. https://t.co/r4BRBH8Mwo — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 21, 2020

वाद विवाद का सिलसिला यहीं नहीं थमा। अनुराग का कमेंट पढ़ रणवीर शौरी ( Ranvir comment to anurag kashyap tweet ) भी झट से बोले- 'मैं जो कहता हूं, सोच समझ कर ही कहता हूं। मैं पहले ही सब लिख चुका हूं। मैं दूसरों पर कीचड़ उछालने के पक्ष में नहीं हूं। मैं बस लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वो कहां से आए हैं।' रणवीर शौरी और अनुराग कश्यप ( Ranvir Shorey Anurag Kashyap ) के बीच चल रही इस बहस ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया। जिसके बाद अनुराग अपने ट्वीट्स की वजह से खूब ( Anurag Kashyap Troll After His Comment ) ट्रोल किए जा रहे हैं। बता दें अनुराग पहले ही कंगना को किए ट्वीट की वजह से सुर्खियों में बने हुए थे।