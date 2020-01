जेएनयू अटैक पर रितेश देशमुख का फूटा गुस्सा, कहा- ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए...

नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) कैंपस में छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। ये घटना रविवार शाम को हुई। हिंसा में दोनों पक्षों के 26 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। घायलों में महिला शिक्षक भी हैं। बताया जा रहा है कि नकाब पहने 40 से 50 युवकों की भीड़ कैंपस में पहुंची और हॉस्टल में घुसकर हमला किया। इस घटना के बाद बॉलीवुड सितारों का भी गुस्सा फूट उठा और उन्होंने इसके विरोध में ट्वीट किए। अब एक्टर रितेश देशमुख का इस मुद्दे पर रिएक्शन सामने आया है।

Why do you need to cover your face? Because you know you are doing something wrong, illegal & punishable. There is no honour in this-Its horrific to see the visuals of students & teachers brutally attacked by masked goons inside JNU-Such violence cannot & should not be tolerated — Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 5, 2020

रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) में हुई हिंसा पर ट्वीट करते हुए लिखा, "आपको अपना चेहरा ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते थे कि आप कुछ गलत, अवैध और सजा के लायक काम कर रहे हैं। इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है। जेएनयू में नकाबपोश गुंडों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर नृशंसतापूर्ण हमले का दृश्य काफी भयानक है। ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।"

such is the condition inside what we consider to be a place where our future is shaped. It’s getting scarred for ever. Irreversible damage. What kind of shaping up is happening here, it’s there for us to see.... saddening https://t.co/Qt2q7HRhLG — taapsee pannu (@taapsee) January 5, 2020

रितेश देशमुख के अलावा कई और एक्टर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है। भिनेत्री तापसी पन्नू ने लिखा- 'ऐसी स्थिति है, हम सोचते हैं कि ऐसी जगह हमारा भविष्य बनता है। यह डरावना है और ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम किस तरह यहां भविष्य को आकार देने के बारे में सोच रहे हैं। दुखद है ये।' वहीं कृति सेनन ने ट्वीट किया- 'जेएनयू में जो हुआ उसे देखकर मेरा दिल टूट गया। भारत में जो चल रहा है वह भयानक है। नकाबपोश कायरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों को पीटा और आतंकित किया जा रहा है। राजनैतिक एजेंडे के लिए इतना गिरा हुआ खेल। हिंसा समाधान नहीं है। हम इतने अमानवीय कैसे हो गए हैं?'