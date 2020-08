अभिनेता Salman Khan ने मनाया राखी का त्योहार, फोटो में दिखा खान परिवार के Boys का स्वैग

नई दिल्ली। देशभर में रक्षाबंधन ( Rakhsha Bandhan 2020 ration ) का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से थोड़ा बहुत असर देखने को मिला लेकिन लोगों ने पूरी सुरक्षा के साथ राखी को स्पेशल ढंग से मनाया। बॉलीवुड में रक्षा बंधन की रौनक दिखाई दी। सेलेब्स ने सोशल मीडिया ( Bollywood celebs shared pics on social media ) पर कई तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करते हुए राखी सेलिब्रेशन अपने फैंस संग भी शेयर किया है। इस बीच अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) ने अपने परिवार संग राखी का त्योहार मनाया। इसकी एक झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर तस्वीरों को शेयर कर दिखाई। जिसमें खान कई पीढ़ियां एक ही फ्रेम ( generations appeared in the same frame ) में दिखाई दीं। बॉयज गैंग की यह तस्वीरें सोशल मीडिया ( Salman pics viral on social media ) पर काफी वायरल हो रही है।

अभिनेता सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम ( Salman Khan Instagram ) पर दो तस्वीरें पोस्ट की है। जिसमें सलमान, अरबाज़ खान ( Arbaaz Khan ), सोहेल खान ( Sohail Khan ), निर्वान खान ( Nirvaan Khan ), आयुष शर्मा ( Aayush Sharma ) संग परिवार के कई और सदस्य दिखाई दिए। कैमरे के सामने सभी दमदार पोज ( Posing in front of the camera ) देते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे सभी राखी को दिखाते हुए पोज दे रहे हैं। इस तस्वीर में आपको सभी के चेहरे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप इन सभी बॉयज के चेहरे देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में सभी अपने बाइसेप ( Khan boys Showing Biceps ) दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। फोटो में इन सबका एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई दिखाई दे रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए सलमान ने सभी को रक्षा बंधन की बधाई दी है।

बता दें आर्पिता और अलवीरा ( Arpita Alvira Khan Salman's sister ) सलमान खान की बहने हैं। लॉकडाउन के बीच सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी ( Salman khan active in social media during lockdown ) एक्टिव हो गए थे। वह अपने पनवेल फार्म हाउस ( Salman Panvel farm house ) में ही वक्त बीता रहे थे। जहां उन्होंने शूटिंग से लेकर किसानी तक की। सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही उनकी 'राधे : योर मोस्ट वान्टेड भाई' ( Radhe: Your most wanted bhai ) दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में आपको सलमान के अलावा बॉलीवुड के एक्शन मैन टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ), रणदीप हुड्डा ( Randeep Hooda ), और दिशा पाटनी ( Disha Patani ) देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो यह फिल्म ईद पर रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोरोनावायरस के चलते फिल्म की रिलीज़ को कैंसिल करना पड़ा।