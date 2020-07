अभिनेता Sonu Sood ने मुंबई पुलिस को 25 हज़ार फेस शील्ड्स किए दान, गृहमंत्री ने ट्वीट कर जताया आभार

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ( Actor Sonu Sood ) जहां एक अभिनेता और बेहतरीन विलेन ( Played Amazing Villan Role ) के किरदार को निभाने के लिए जाने जाते थे। वहीं आज कोरोनावायरस ( Coronaviurs ) में प्रवासी मजदूरों ( Helping Migrant Workers ) और गरीबों की सहायता कर आज वह एक मसीहा, भगवान, और रियल हीरो ( Superhero Sonu Sood ) के नाम से फेमस हो गए हैं। अपने नेक कामों की वजह से आज सोनू सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुके हैं। चार महीने से लगातार अभिनेता लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं और आज भी पूरी हिम्मत के साथ वह लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू अब कई हज़ार लोगों को दूसरे शहरों और प्रदेशों में फंसे मजदूरों ( Sonu sent migrant workers to them house ) को उनके घर सुरक्षित पहुंचा चुके हैं।

I thank @SonuSood Ji for your generous contribution of giving 25,000 #FaceShields for our police personnel. pic.twitter.com/bojGZghy23 — ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) July 16, 2020

यही नहीं वह लगातार मुंबई पुलिस ( Sonu helping mumbai police ) की मदद के भी आगे आ रहे हैं। हाल में ही सुरक्षा के चलते सोनू ने मुंबई पुलिस को 25 हज़ार फेस शील्ड्स दान ( Donate Face shields for mumbai police ) की हैं। जिसके बाद से उन्होंने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है। मुंबई पुलिस की मदद करने पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ) ने ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने सोनू के लिए आभार व्यक्त किया। अनिल देशमुख सोनू संग ( Anil Deshmukh shared pictrue with sonu sood ) एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि "वह सोनू सूद जी का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मियों के लिए 25 हज़ार फेस शील्ड्स देने का पुनीत कार्य किया है।"

जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोनू सूद सोशल मीडिया ( Sonu sood active on social media ) पर खूब एक्टिव रहते हैं। सोनू ने गृहमंत्री के ट्वीट ( Sonu sood replied Anil Deshmukh tweet ) का तुंरत रिप्लाई करते हुए कहा-"आपके विनम्र शब्दों से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरे पुलिस के भाई-बहन असली हीरो हैं और उनके प्रशंसनीय काम के बदले कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। जय हिंद।" बताते चलें कि जल्द ही सोनू सूद अपनी एक किताब ( Sonu Sood is going to write a book ) लिखने जा रहे हैं। सोनू ने फैसला लिया है कि उनकी आत्मा में बस चुकी कहानियों और अनुभवों को ( Stories and experiences he will record in the book ) वह किताब में दर्ज करेंगे। उन्होंने अभी तक किताब का नाम तो नहीं बताया है। लेकिन वह उस इस किताब लिखने ( Sonu sood excited for his book ) के लिए काफी उत्साहित हैं।