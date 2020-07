लॉकडाउन में कंपनी से निकलने के बाद महिला इंजीनियर बेच रही थी सब्जी, Sonu Sood ने कपंनी में दिलाई जॉब

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस ( Coronavirus India ) के दौरान अचानक से लॉकडाउन ( Lockdown India ) होने से सबसे ज्यादा मुसीबातों का सामना प्रवासी मजदूरों ( Migrant Workers ) और गरीब वर्ग के लोगों को करना पड़ा। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood ) आज मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। महीनों बाद भी सोनू लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि अब वह लोगों को रोज़गार दिलाने ( Helping to get employment ) में भी उनकी मदद कर रहे हैं। सोनू सूद के कई किस्से सोशल मीडिया ( Sonu Sood Popular ) पर छाए हुए हैं। हाल ही में सोनू सूद ने एक महिला को नौकारी दिलाई ( Sonu Sood Hired a woman ) है। उनका यह किस्सा काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

My official met her.



Interview done.



Job letter already sent.



Jai hind 🇮🇳🙏 @PravasiRojgar https://t.co/tqbAwXAcYt — sonu sood (@SonuSood) July 27, 2020

दरअसल, कुछ समय पहले रिची शेल्सन यूजर ( Ritchie Shelson shared video on twitter ) ने एक न्यूज़ चैनल का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर सोनू सूद ( Appealed to Sonu Sood for help ) से मदद की अपील की थी। इस वीडियो में एक महिला सब्जी बेचती ( Woman are seen selling vegetables ) हुई नज़र आई थी। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि यह महिला एक इंजीनियर ( The woman is an engineer ) हैं। कोरोनावायरस की वजह से देश में लॉकडाउन ( The company was fired her ) होने से महिला को कंपनी से निकाल दिया गया था। परिवार का गुज़रा करने के लिए महिला को सब्जी बेचनी पड़ी। महिला का नाम शारदा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने सोनू सूद को टैग करते हुए कहा कि "डियर सोनू सूद सर, यह शारदा है। यह एक इंजीनियर हैं, लेकिन कोरोनावायरस के चलते कंपनी ने इन्हें निकाल दिया है। वह हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार की मदद के लिए सब्जि बेचने का काम कर रही हैं। आप से विनती है कि अगर हो सके तो इनकी मदद जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे।"

ट्विटर पर यह देख मैसेज अभिनेता सोनू सूद ने जो जवाब दिया ( Sonu Sood Replied ) उसे देख सभी हैरान रह गए। सोनू सूद तुरंत रिप्लाई करते हुए बताया कि "उनके ऑफिस वाले लोग उनसे ( My officemates have met her ) मिल चुके हैं। उनसे बात भी कर चुके हैं। उन्हें जॉब लेटर ( Sent Job Letter To Her ) भी दिया गया है। जय हिंद"। उनका यह जवाब देख लोग उनकी तारीफ करते हुए थक ( People impressed by him ) नहीं रहे हैं। वैसे बता दें कुछ समय पहले गरीब किसान की बेटियों को खेत जोतते हुए वीडियो सामने ( poor farmer's daughters plowing the field ) आया था। जिसे देखने के बाद सोनू सूद ने खेत जोतने के लिए गरीब किसान के घर ट्रैक्टर भेज दिया ( Sonu Sood Sent Tractor poor farmer's house ) था। सोनू लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वह लोगों की मदद कर सकें।