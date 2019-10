View this post on Instagram

On the sets of ''Call Centre' @suniel.shetty sir to play a Sikh cop in his upcoming Hollywood film CallCentre; shooting begins in Hyderabad With @vishnumanchu and @kajalaggarwalofficial . . #welovesunielshetty #ahanshetty #sunielshetty #sunilshetty #athiyashetty #voompla #bollywood #kajol #ajaydevgan #bollywoodstyle #bollywoodfashion #bollywoodactress #mumbaidaily #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #delhidiaries #delhiscenes #delhidaily #desigirl #indianactress #bollywoodactresses #bollywoodstylefile #rajasthan #sanjubaba #kareenakapoorkhan #salmankhan