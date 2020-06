Sushant Singh की आखिरी फिल्म 'Dil Bechara' की रिलीज़ डेट आई सामने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे फैंस

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) से सबसे ज्यादा सदमा उनके फैंस को भी लगा है। सुशांत की मौत के एक हफ्ते बाद भी लगातार सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उनके फैंस जमकर उनकी तस्वीरों ( Sushant photos and videos ) और पुरानी वीडियोज कोशेयर कर रहे हैं। इस बीच उनके फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही सुशांत की आखिरी फिल्म ( Sushant last movie released ) को रिलीज़ किया जाएगा। जिसकी तारीख घोषणा की जा चुकी है। फिल्म का पोस्टर भी ( Dil Bechara poster out ) रिलीज़ किया जा चुका है।

A story of love, hope, and endless memories.

Celebrating the late #SushantSinghRajput's legacy that will be etched in the minds of all and cherished forever. #DilBechara coming to everyone on @DisneyPlusHS on July 24. For the love of Sushant and his love for cinema, pic.twitter.com/sEdYxA7npc