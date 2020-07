एक्टर Vicky Kaushal बने Yashraj Films के नए टैलेंट, जल्द कॉमेडी फिल्म में आएंगे नज़र

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा में स्थित घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पहले तो यह कहा जा रहा था कि सुशांत ने डिप्रेशन ( Sushant Was In Depression ) के चलते यह कदम उठाया है, लेकिन बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियों ने जब इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत के करियर ( Sushant Singh Rajput Spoil Career ) को खत्म करने के पीछे हो रही साजिश के बारें में बताया तो उसमें कई नामचीन हस्तियों के नाम भी शामिल हो गए। जिसमें से एक था हिंदी सिनेमा जगत का मोस्ट पॉपुलर प्रोड्क्शन हाउस यशराज फिल्म्स ( Yahsraj Films Production House )। जब से सुशांत की मौत हुई है। तब से यशराज फिल्म्स पर कई गंभीर आरोप ( Serious allegations against Yash Raj Films ) लगते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब यशराज ने एक बार अपना नया टैलेंट खोज लिया है।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide ) अभी खत्म भी नहीं हुआ कि खबरें आ रही हैं कि उरी ( Uri Fame Actor ) फेम एक्टर विक्की कौशल ( Vicky Kaushal ) अब यशराज फिल्म्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हां, खबरों की माने तो अभिनेता विक्की कौशल ( Vicky Sign New Movie With Yashraj Film ) को साइन कर लिया गया है। अब जल्द ही आपको एक नई कॉमेडी फिल्म ( Yashraj Comedy Film ) में एकदम नए अवतार में नजर आने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि आदित्य चोपड़ा को विक्की कौशल ( Aditya belived on Vicky ) पर बहुत भरोसा है। उनके हिसाब से विकी इस समय इंडस्ट्री में मौजूद सबसे हुनरमंद कलाकारों में से एक हैं। इसलिए, उन्हें इस कॉमेडी फिल्म के लिए साइन किया गया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच ही विक्की को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी। जिसके बाद ही विक्की ने फिल्म को करने के लिए हामी भरी है। फिल्म का निर्देशन कौन करेगा इस बात को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

सूत्र की जानकारी के अनुसार YRF50 के तहत पांच बड़ी फिल्मों ( Yashraj Films announced 5 big films ) का एलान यशराज फिल्म्स की तरफ से होना था जिसमें एक एक फिल्म शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ), सलमान खान ( Salman Khan ) और आमिर खान ( Amir Khan ) की बताई जा रही है। पृथ्वीराज ( Pritviraaj Film ) के अलावा यशराज फिल्म्स अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) के साथ एक और फिल्म बनाने की प्लानिंग ( Yashraj Films will Plan New Film ) कर रहा है। इसके अलावा अनुष्का शर्मा की एक फिल्म भी इस स्वर्ण जयंती समारोह ( Announced Anushka Sharma New Movie ) में घोषित की जानी थी। बता दें चले यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के मालिक आदित्य चोपड़ा ( Aditya Chopra Statement ) का बयान दर्ज कर लिया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को अपने करियर में आगे बढ़ने से उन्होंने कभी नहीं रोका था।