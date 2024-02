रेलवे पुलिस की हिरासत में एक्टर विद्युत जामवाल, वजह जानकर हो जायेंगे हैरान

मुंबईPublished: Feb 10, 2024 04:21:10 pm Submitted by: Saurabh Mall

Actor Vidyut Jamwal in the custody of Police: एक्शन स्टार विद्युत जामवाल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। खबरों की मानें तो शनिवार को कथित तौर पर बॉलीवुड एक्शन स्टार विद्युत जामवाल को बांद्रा रेलवे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।

Actor Vidyut Jamwal in the custody of Railway Police

Actor Vidyut Jamwal in the custody of Police: एक्शन स्टार विद्युत जामवाल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। खबरों की मानें तो शनिवार को कथित तौर पर बॉलीवुड एक्शन स्टार विद्युत जामवाल को बांद्रा रेलवे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बांद्रा ऑफिस में जामवाल की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह पुलिस स्टेशन में बैठे नजर आ रहे है। सवाल यह है, कि विद्युत जामवाल ने ऐसा क्या कर दिया कि रेलवे पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा।