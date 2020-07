नेपोटिज्म को एक्टर Vikrant Massey बोलें- 'इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद है, लेकिन यहां रहने के हुनर होना जरूरी है'

नई दिल्ली। टीवी के पॉपुलर शोज ( Television popular shows ) में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाले विक्रंत मेस्सी ( Vikrant Massey ) उन कलाकारों में से हैं। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर ( Star film career ) की शुरूआत छोटे पर्दे ( Vikrant start from tv industry ) यानी कि टीवी से की है। छोटे पर्दे के कई सीरियलस का हिस्सा रह चुके विक्रंत अपनी अदाकारी ( Vikrant known for his intense acting ) के लिए लोगों के बीच काफी फेमस हैं। उन्होंने भी ठीक सुशांत सिंह राजपूत ( He start his acting career just like Sushant Singh Rajput ) की तरह ही टीवी से फिल्मों की दुनियों में कदम रखा था। आज बॉलीवुड और टीवी दोनों इंडस्ट्री ( Vikrant establish his name ) में वह अपना अच्छा नाम बना चुके हैं। ऐसे में काफी समय से सुशांत सिंह के निधन को लेकर सिनेमा जगत से उठ रही आवाज़ों के बीच विक्रंत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया है। जिसकी वजह सोशल मीडिया पर उनके द्वारा कही बातों पर गंभीर चर्चा हो रही है।

छपाक एक्टर विक्रंत ( chhapaak Actor vikrant ) ने एक न्यूज एंजेसी को दिए इटरव्यू ( Vikrant Interview ) में बताया कि 'टीवी में काम करते हुए उन्होंने ये बातें देखीं और लोगों ने उन्हें इसके बारे में समझाया। उन्हें पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने के लिए उन्हें 10-11 साल लगेंगे। वह ऐसा करने को तैयार भी था, क्योंकि वह यह बात जानते थे कि उनके पास कुछ ऐसा है जो अनोखा है और अब लोग उन्हें पहचानने लगे हैं।' आज अजीब स्थिति यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद है, लेकिन अंत में यहां बने रहने के लिए टैलेंट का होना जरूरी है।'

टीवी का लोकप्रिय शो बालिका वधु ( Balika Vadhu ) सीरियल से विक्रंत ( Vikrant Superhit show ) को खूब सफलता हासिल हुई। उन्होंने 'बाबा ऐसो वर ढूंढो' ( Baba siso varr dhoondo ) और 'कबूल है' ( Qubool Hai ) में भी काम किया है। बॉलीवुड की फिल्म 'लुटेरा' ( Vikrant Debut Film Lootera ) में मेस्सी इंडस्ट्री में डेब्यू करने का मौका मिला। जिसमें उन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) और सोनाक्षी सिन्हा ( Sonakshi Sinha ) संग स्क्रीन को शेयर किया। फिल्म में उनकी एक्टिंग को लेकर काफी तारीफ मिली। जिसके बाद उन्होंने 'दिल धड़कने दो' ( Dil Dhadkne Do ) और 'छपाक' ( chhapaak ) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। यही नहीं वह वेब सीरीज़ ( Vikrant web series ) में काम चुके हैं। जिन्हें लोगों की तरफ से काफी प्यार मिला।