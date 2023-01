22 हजार का भी टैक्स नहीं भर पाईं ऐश्वर्या राय बच्चन, मिला नोटिस

Submitted by:

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। उन्हें टैक्स न भरने पर नोटिस भेजा गया है। सिन्नर तहसीलदार कार्यालय ने ऐश्वर्या को नोटिस जारी किया है। ऐश्वर्या के साथ ही 1200 अन्य संपत्ति मालिकों को टैक्स बकाया के लिए नोटिस जारी किया गया है।

Actress Aishwarya Rai Bachchan get notice from Sinnar tehsildar in lands tax due matter