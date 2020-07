क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर Alia Bhatt ने दिया एक्ट्रेस Kangana Ranaut को जवाब, Gully Boy के लिए किया था ट्रोल

नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत ( Actress Kangana Ranaut ) इन दिनों अपने बयानबाजी के चलते खूब सुर्खियां बंटोरी रही हैं। एक्ट्रेस एक के बाद एक कई बड़े खुलासे करती जा रही हैं। जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू ( Kagana Ranaut Interview ) में कंगना ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) को लेकर कई बड़े खुलासे किए। जिसमें कंगना ने महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ), करण जौहर ( Karan Johar ), आदित्य चोपड़ा ( Aditya Chopra ) जैसे बॉलीवुड दिग्गजों को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस साक्षात्कार में उन्होंने स्टार किड्स को ( Kangana Trolled Star kids ) भी खूब ट्रोल। जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ( Alia Bhatt Reaction ) का रिएक्शन सामने आया है।

आलिया पर निशाना साधते हुए कंगना ने फिल्म 'गली बॉय' ( Kagana Target Alia Bhatt Film Gully Boy ) को औसत दर्जे की फिल्म बताई थी। अब इस सब के बाद आलिया भट्ट ने 'सच और झूठ’ ( Alia post on turth and lie ) के बारे में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम ( Alia Bhatt Instagram ) पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है था, 'सच ही, सच होता है, भले ही कोई भी इस पर विश्वास न करे। झूठ, एक झूठ होता है भले ही कोई इसे नहीं मानता हों।' आलिया ने इस पोस्ट में कंगना को एक अलग अंदाज ( Alia Replied to Kangana ) में जवाब दिया है।, 'पिछले साल सुशांत की फिल्म छीछोरे ( Chhichhore ) आई थी, हममें से कितने लोग जानते हैं कि यह गली बॉय से बड़ी हिट थी? जबकि गली बॉय ने सिर्फ अपना मुनाफा कमाया, जबकि छिछोरे एक ब्लॉकबस्टर ( Chhichhore Blockbuster ) थी लेकिन उन्हें कोई अवार्ड्स नहीं दिया गया। जबकि औसत दर्जे की फिल्म का आलिया और ज़ोया का जश्न मना रहे थे।'

कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के निधन ( Sushant Sinhg Rajput Death ) के बाद अधिक आक्रामक हो गई हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स ( Kangana Speak about Nepotism And Outdsiders ) के बारें में निडर होकर लिख और बोल रही हैं। सुशांत के फैंस के साथ-साथ वह भी सीबीआई जांच ( Kangana Also want CBI Inquriy ) की भी मांग कर रही हैं। बता दें कंगना के अलावा अभिनेता शेखर सुमन भी ( Actor Shekhar Suman) सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने एक ट्वीट भी किया ( Shekhar Suman Tweet ) था। जिसमें उन्होंने कहा था जब तक सीबीआई जांच होगी तब तक सारे सबूतों को मिटा दिया जाएगा।