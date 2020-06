अभिनेत्री ने Ananya Pandey ने शेयर की Throwback Photos, किंग खान की बेटी ने कमेंट कर कहा 'HOT'

नई दिल्ली। एक्ट्रेस अनन्या पाडें ( ananya pandey ) अपनी हॉट एंड क्यूट ( Hot and cute ) तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनकी नेचुरल ब्यूटी का हर कोई दीवाना है। लॉकडाउन में अनन्या पहले से भी ज्यादा सोशल मीडिया ( Social Media) पर एक्टिव हो गई हैं। अपनी स्टनिंग और हॉट तस्वीरों के चलते वह इंटरनेट पर खूब छाईं रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरों सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। जिसमें अनन्या का लुक ( Ananya looks beautiful in her pics ) बेहद ही खूबसूरत लग रहा है

ये भी पढ़ें: https://dai.ly/x7u15z5

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ( Student of the year 2 ) की हीरोइन अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम ( Ananya Instagram ) पर कुछ समय पहले अपनी थ्रोबैक तस्वीरें ( Ananya Shared Throwback Photos ) पोस्ट की हैं। जिसमें वह सूरज की रोशनी के साथ खेलती हुई नज़र आ रही हैं। वह अलग-अलग तस्वीरों में नए-नए पोज के साथ नज़र आ रही हैं। शेयर की तस्वीरों में वह व्हाइट क्रॉप टॉप ( White crop top ) और मल्टी कलर की स्कर्ट ( Multi colour skirt ) में दिखाई दे रही हैं। मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उन्होंने उन्होंने अपने लुक को पूरा किया है। तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है-'सूरज चमक रहा है और आप।' उनकी इस पोस्ट की खास बात यह है कि अनन्या की इन प्यारी तस्वीरों को देख अभिनेता शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) की बेटी सुहाना ( Suhana Khan ) भी खुद रोक नहीं पाईं और उन्होंने कमेंट करते हुए उनकी तारीफ में लिखा 'हॉट हॉट हॉट' ( Suhana Said Hot )।

बता दें 2019 में बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ( Director Karan Johar ) की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ( Student of the year 2 ) से डेब्यू किया था। फिल्म का सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन रहा। जिसके बाद वह एक्टर कार्तिक आर्यन ( Kartik Aaryaan ) और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ( Bhumi Pednekar) संग फिल्म 'पति पत्नी और वो ( pati patni aur woh ) में नज़र आईं। लॉकडाउन ( Lockdown ) से पहले अनन्या फिल्म खली पीली में ईशान खट्टर ( ishaan khatter ) और तेलुगु फिल्म में अर्जुन रेड्डी ( Arjun Reddy ) स्टारर विजय देवरकोंडा ( Vijay devarakonda ) के साथ फिल्मों पर काम कर रही थीं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्मों की शूटिंग बंद पड़ी है। जिसपर अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही काम शुरू होगा।