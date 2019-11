अपनी बीमारी ठीक करने के लिए दीपिका पादुकोण ने किया ये काम

View this post on Instagram

Monday Motivation by own Deepika Padukone 😍💪Follow👉 @bollywood.gaga for moreupdates !! . . . .#deepikapadukone #viratkohli #anushkasharma #shamira #bollywood #bollywoodstylefile #exclusive #shahidkapoor #mirakapoor #kiaraadvani #Fashion #bollywoodactor #bollywoodstyle #bollywoodactoractress #kartikaaryan #saraalikhan #deepikapadukone #kiaraadvani #aliabhatt #kareenakapoor #delhidaily #maharashtra #mumbaidaily #shahidkapoor #taimuralikhan #salmankhan #shahrukhkhan #taimuralikhan #ahmedshah #KatrinaKaif #varundhawan #pakistani #nehakakkar #arijitsingh