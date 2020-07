सोशल मीडिया पर Hema Malini के Covid-19 से संक्रमित होने खबरें फैली, वीडियो शेयर कर बताया Fake News

नई दिल्ली। इन दिनों पूरा देश में महामारी कोरोनावायरस (Coronavirus spread speedly) का आंतक तेजी से फैल रहा है। रोज़ाना देश में कई नए मामले समाने आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोरोनावायरस ( film industry effected by covid-19 ) का असर साफ देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक यह संक्रमण बड़ी-बड़ी हस्तियों ( virus enter celebs house ) के घर दस्तक दे रहा है। इंड्स्ट्री से चौंकाने वाली खबरें लगाकार सामने आ रही हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh bachchan ) सहित उनके बेटे अभिषेक बच्चन ( Abhishek bachchan ), ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya rai ) और बेटी आराध्या के ( Aaradhya ) कोरोना पॉजिटिव (Coronavirus Positive) पाए जाने के बाद से इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। वहीं सोशल मीडिया पर कई और सेलेब्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की झूठी खबरें तेजी से फैल रही हैं। एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) को लेकर भी कई फेक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हाल ही में उन्होंने खुद ही इन खबरों पर वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल, एक्ट्रेस हेमा मालिनी के कोरोना पॉजिटिव ( Hema Corovirus Positive news ) पाए जाने की खबरें फैल रही थीं, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल ( Hema daughter Esha Deol denie ) ने भी इन खबरों को गलत बताते हुए इस पर जवाब दिया था। वहीं अब इस मामले में खुद एक्ट्रेस हेमा मालिनी सामने आ गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट ( Hema Shared video on Instagram ) पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने उनके स्वास्थ्य ( Hema Malini health ) को लेकर उड़ रही खबरों पर सफाई दी है। वीडियो में हेमा कहती हैं कि- 'राधे-राधे... कुछ लोग कुछ न्यूज सुनकर बहुत ही परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिलकुल ठीक हूं'।

बता दें कि मां हेमा मालिनी को लेकर उड़ खबरों पर उनकी बेटी ईशा देओल ( Esha deol instagram story ) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर करते हुए कहा था कि 'मेरी मां हेमा मालिनी पूरी तरह ठीक हैं। उनकी बिगड़ी सेहत को लेकर उड़ रही खबरें पूरी ( Esha deol said fake news ) तरह झूठी हैं। ऐसी खबरों पर भरोसा ना करें। प्यार और चिंता के लिए सभी का धन्यवाद'। वहीं हाल ही में नीतू सिंह ( Neetu Singh ), रणबीर कपूर ( Ranbir kapoor ) और करण जौहर ( Karan johar ) को लेकर भी कोरोनावायरस ( Infected by coronavirus ) से ग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही थी। जिसके बाद रिद्धिमा कपूर ( Riddhima Kapoor React on fake news ) ने गुस्सा करते हुए इन सभी खबरों को झूठा बताया था। बताते चलें कि आज ही बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ( Actor Anupam Kher ) के परिवार के चार सदस्य भी वायरस से ग्रस्त पाए गए हैं। जिसमें उनकी मां और भाई ( Anupam mother and brother covid-19 positive ) भी शामिल है।