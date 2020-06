लॉकडाउन में एक्ट्रेस Kajol ने फैंस संग जुड़ने के लिए ढूंढ़ा नया रास्ता, शुरू किया #ChaiAndGupshupWithKajol

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ( Film industry ) के सभी कलाकार अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन ( Lockdown ) में घर बैठे हुए सभी स्टार्स सोशल मीडिया ( Social Media ) पर पहले से कई ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो स्टार्स नॉर्मल दिनों में सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते थे। वह भी इन दिनों जमकर इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की मोस्ट चुलबुली एक्ट्रेस काजोल ( Kajol ) का नाम भी शामिल है। इस बीच काजोल ने एक तस्वीर शेयर की है। जो कि बेहद ही खास है।

Pencil me into your diary & come have a cup of tea with me. I want to know what you guys have been upto so use #ChaiAndGupshupWithKajol & lets chit-chat!



📸 Credits Yug pic.twitter.com/K9YXH8cKZc