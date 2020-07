Sushant के पिता के Rhea Chakraborty पर FIR दर्ज करने पर Kangana Ranaut ने किया ट्वीट, बोलीं- मौत के दो दिन पहले हुईं थीं गायब

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) ने अब नया मोड़ ले लिया है। एक महीने से चुप्पी साधे एक्टर के परिवार ने आखिरकार इसे तोड़ ही दिया। रविवार को सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant Father KK Singh ) ने पटना के राजीव नगर थाने ( Patna, Rajiv Nagar Police Station ) में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ( File FIR on Rhea and her family ) करा दी है। इस खबर के बाद से बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन ( Bollywood Reaction ) में सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर शेखर सुमन ( Shekhar Suman ) ने इस बात खुशी जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने भी अब रिया के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

Rhea was with Sushant for last 6 months, she hired Mahesh Bhatt as his psychiatrist and just two days before his death mysteriously everyone disappeared... glad this whole thing will be investigated now. https://t.co/8BhOnSEtep — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 28, 2020

एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत की मौत से सोशल मीडिया ( Kangana Ranaut Active on Social Media ) पर खूब एक्टिव हो चुकी हैं। यही नहीं वह इस पूरे मामले पर निडर होकर कई बड़े खुलासे कर चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद कंगना ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि "रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड ( Sushant Girlfriend Rhea Chakraborty ) थीं। वह दोनों एक-दूसरे के साथ ही रह रहे थे, लेकिन रिया सुशांत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) से दो दिन पहले अचानक गायब हो जाती हैं।" कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि "रिया पिछले 6 महीने से सुशांत के साथ थी, उसने महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) को अपने मनोचिकित्सक के रूप में काम पर रखा था और उसकी मौत से दो दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से सभी गायब हो गए थीं ... खुशी है कि अब इस पूरी बात की जांच की जाएगी।" बता दें कंगना रनौत ने ही नेपोटिज्म ( Kangana Raise Nepotism ) के मुद्दे को उजागर किया था और सुशांत की मौत के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी।

बता दें कि सुशांत के पिता द्वारा दर्ज किए केस में उनका कहना है कि 'रिया ने सुशांत को उनसे दूर किया था। वह रिया की फैमिली को ही खुद का परिवार मानने लगे थे। सुशांत ने ही रिया के भाई को अपनी कंपनी का डायरेक्टर ( Rhea's brother director of Sushant's company ) बनाया। रिया की मां सुशांत के घर में ( Rhea mother stay with his house ) ही रहती थीं। रिया की मां हर बात में काफी दखलअंदाजी करती थीं। साथ ही कपंनी के जो भी प्रोजेक्ट, फाइनेंस डील्स होती थी वह सभी रिया ही देखती थीं। केके सिंह ने यह भी कहा कि 'रिया ने सुशांत की डिप्रेशन (Reha took full responsibility for Sushant's illness) की बीमारी पूरी जिम्मेदारी खुद ली थी। रिया ने सुशांत की बीमारी को लेकर परिवार ( Reha hide her illness from her family ) से कुछ नहीं बताया। साथ ही सुशांत को बहनों से ना मिलने के लिए उन्हें विला और रिजॉर्ट की ओर ले जाने की कोशिश की। 2019 में बांद्रा में भी रिया की पसंद का ही घर सुशांत ने लिया था।'