एयरपोर्ट पर कृति खरबंदा का सामना हुआ चोरी, ट्वीटर पर लगाई एयर इंडिया की क्लास

नई दिल्ली। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कृति खरबंदा ( kriti kharbanda ) का सामना एयरपोर्ट पर चोरी हो गया है। जी हां, कृति का एयर इंडिया में सफर करने के दौरान सामान खो गया। अभिनेत्री के अनुसार उनका सामना एयर इंडिया की लापरवाही की वजह से खोया। ऐसे में कृति खरबंदा ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया को जमकर लताड़ लगाई है। कृति ने अपने सामान के खो जाने की जानकारी को ट्वीट कर दी।

Dear @airindiain , thank u for losing my luggage, yet again. And maybe u need to teach your staff a thing or two about basic manners.