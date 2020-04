पीएम केयर्स फंड में अब माधुरी दीक्षित ने दान की सहायता राशि

नई दिल्ली: शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इमरजेंसी फंड का एलान किया था। जिसके बाद सहायता राशि के लिए कई लोग आगे आए। बॉलीवुड से भी कई एक्टर्स ने राशि दान की है। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो है माधुरी दीक्षित का। जी हां, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने भी पीएम केयर्स फंड में सहायता राशि देने का एलान किया है।

All of us should join hands to win this war for humanity.Doing my bit by donating to the PM-CARES Fund & CM's Relief Fund.Let's come out of this stronger.@PMOIndia @narendramodi @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray

Donate here:https://t.co/TQs6NtaHnmhttps://t.co/5fGxnbyGT4