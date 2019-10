बड़े पर्दे के बाद यूट्यूब पर तहलका मचाने आ रही हैं माधुरी दीक्षित, लॉन्च किया खुद का चैनल

नई दिल्ली। ट्विटर, इंस्टाग्राम के बाद बॉलीवुड सेलेब्स अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बना रहें हैं। सेलेब्स इन पर अपनी फिल्म प्रमोशन के साथ-साथ अपनी लाइफ से जुड़ी कई चीज़ें भी शेयर करते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने में सबसे पहले जैकलीन और आलिया के नाम सामने आया था। लेकिन अब एक और बॉलीवुड अदाकारा ने इस प्लेटफार्म पर एंट्री मार दी है। उनका नाम है माधुरी दीक्षित। आज माधुरी ने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है।

I’m so excited to share my first video on @YouTube, which is a BTS from @IIFA. Enjoy❤️https://t.co/IwD5HKfx0d