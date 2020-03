बॉलीवुड में शोक की लहर, लॉकडाउन के कारण एक्ट्रेस के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सके स्टार्स

हिन्दी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की पहली खोज के तौर पर मशहूर बीते जमाने की अभिनेत्री निम्मी का बुधवार शाम मुम्बई में देहांत हो गया। वे 88 साल की थीं। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी दिनों में उनकी याददाश्त भी काफी कमजोर हो गई थी। उनके देहांत से बॉलीवुड में शोक का माहौल है।

कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें गुरुवार दोपहर बाद बायकुला के रहमताबाद कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसी कब्रिस्तान में उनके पति अली रजा को दफनाया गया था। इस मौके पर उनके कुछ करीबी परिजन मौजूद थे। बॉलीवुड के सितारे उन्हें आखिरी विदाई देने नहीं पहुंच सके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भीड़ जमा नहीं की जा सकती थी।

राज कपूर ने दिया था नाम

आगरा में 18 फरवरी, 1933 को जन्मीं निम्मी का मूल नाम नवाब बानो था। निम्मी नाम राज कपूर ने दिया, जिनकी 'बरसात' (1949) से उनका कॅरियर शुरू हुआ। इस फिल्म की कामयाबी ने निम्मी के लिए प्रस्तावों के रास्ते खोल दिए। उन्होंने 50 और 60 के दशक में दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, किशोर कुमार, राजेन्द्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। लेखक अली रजा से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। तेरह साल पहले रजा के देहांत के बाद वे अकेली हो गईं। उनकी कोई संतान नहीं है।

#Nimmi ji spent good time with my mother #NaseemBanu and through my mother and my husband, I built a bond with her. Such stalwarts are rare. Nimmi ji will be missed. May Allah bless her with Jannat. I have tears in my eyes as I am dictating this to @faisalmouthshut



