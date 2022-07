जब नीतू चंद्रा को बिजनेसमैन ने दिया था 25 लाख महीने पर पत्नी बनने का ऑफर, कहा- 'मेरी सैलरीड वाइफ बन जाओ'

'गरम मसाला' और 'ट्रैफिक सिग्नल' जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस नीतू चंद्रा लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। अब एक्ट्रेस ने अननी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सबको चौका दिया है। हाल ही में एक इटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके पास न तो कोई काम है, न ही पैसा। साथ ही उन्होंने खुद को मिले शादी के ऑफर के बारे में भी बताया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है।

हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि "मुझसे एक बड़े बिजनसमैन ने कहा था कि वो मुझे 25 लाख रुपए प्रति महीने देगा, लेकिन इसके बदले मुझे उसकी सैलरीड वाइफ बनना होगा। मेरे पास न तो पैसा हैं और न ही काम। मुझे अब डर लगने लगा है। इतना काम करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी यहां किसी को जरूरत नहीं है।"

actress nitu chandra was offered to become a salaried wife