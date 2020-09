पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया यौन शोषण का आरोप, पीएम मोदी से की एक्शन लेने की अपील

मुंबई। अभिनेत्री पायल घोष ( Payal Ghosh ) ने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एक टीवी चैनल पर आपबीती की जानकारी देने के बाद पायल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) और पीएम मोदी को टैग करते हुए अनुराग के खिलाफ एक्शन लेने की गुहार लगाई है। अनुराग की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है।

@anuragkashyap72 has forced himself on me and extremely badly. @PMOIndia @narendramodi ji, kindly take action and let the country see the demon behind this creative guy. I am aware that it can harm me and my security is at risk. Pls help! https://t.co/1q6BYsZpyx