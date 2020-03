एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने की अपनी मां की चम्पी, 8 दिन से हैं घर में बंद

View this post on Instagram

To keep our heads cool during this home quarantine it felt right to give mom the classic Champi 🤩 Making the most of staying home & bonding क्यूँकि सर जो तेरा चकराये, या दिल डूबा जाए - आजा प्यारे पास हमारे , काहे घबराए ❤️ This too shall pass 🙏 #day8 #homequarantine #staysafe #oilmassage #covid19 #Staypositive #Ting