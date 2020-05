जब शाहरुख खान ने 20 साल पहले प्रियंका चोपड़ा को किया था शादी के लिए प्रपोज,एक्ट्रेस ने दिया था ऐसा जवाब

View this post on Instagram

Femina Miss India 2000 winner circle with @priyankachopra @larabhupathi @diamirzaofficial and SRK Fun Fact: All 3 Miss India's went on to win 3 major titles that year, Our Priyanka for Miss World 2000, Lara for Miss Universe 2000 and Dia for Miss Asia Pacific 2000 ❤️