मार्शल आर्ट से कोरोनावायरस को डराती नज़र आई रश्मि देसाई और अंकिता लोखंडे, तस्वीरें हुई वायरल

View this post on Instagram

We are ready to #fightcoronavirus💪!!!!!!! #quarantine with one and only pagal in the house 🤣🤣. @imrashamidesai We believe us 🙏@narendramodi ❤️ #vandematram #jaihind🇮🇳 #stayhome #jantacurfew #bhartiyajantaparty #indiaisreadytofight