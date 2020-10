Parisbeheading: पैगंबर मुहम्मद के कार्टून पर टीचर का सिर कलम, कंगना, स्वरा और श्रुती सेठ का यूं आया रिएक्शन

नई दिल्ली। एक अध्यापक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। बेशक यह खबर सुनने में अजीब लग रही हो,लेकिन यह सच है। पेरिस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हुए शिक्षक ने कक्षा में मौजूद छात्रों को पैगंबर मोहम्मद का एक फोटो दिखा दिया था। जिसके बाद महज 18 साल के एक युवक ने उनका सिर कलम कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस शख्स इस घटना को अंजाम दिया उस दौरान वह अल्लाहू-अकबर का नारा लगा रहा था। इस घटना के बाद से फ्रांस में हालत खराब हो गए है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, स्वरा भास्कर, और श्रुति सेठ ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है।

A teacher is beheaded for a caricature, we can only imagine what those invaders must have done to our people during invasion, in today’s digital age with education and exposure they act like demons what they must have done to Bharat when they were Nomads? #parisbeheading — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 17, 2020

अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक नहीं बल्कि दो ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि "वह वास्तव में एक धर्म की आलोचना करने के लिए असहिष्णु हो गई हैं और पूरी तरह से पुरुष केंद्रित महिलाओं, जानवरों, पौधों या पर्यावरण की पूजा नहीं करती हैं, लेकिन आज के समय में यह सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है और बुद्धिजीवियों का भी बचाव करता है, कैसे ??? #parisbeheading।"

Hindus lives don’t matter, west till this date makes movies on 5-6 millions Jews genocide, so it’s not repeated, through the slavery of hundreds years do we know how many Hindus were killed? 100 times more than Jews in WW2, but no movies on Hindu genocide #parisbeheading https://t.co/SQYu2XVbpQ — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 17, 2020

कंगना अपने दूसरे ट्वीट में कहती हैं कि "हिंदुओं के जीवन की कोई बात नहीं है, इस तारीख तक पश्चिम 5-6 लाख यहूदियों के नरसंहार पर फिल्में बनाता है, इसलिए यह दोहराया नहीं गया है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के माध्यम से हम जानते हैं कि कितने हिंदू मारे गए थे? WW2 में यहूदियों से 100 गुना अधिक, लेकिन हिंदू नरसंहार पर कोई फिल्में नहीं #parisbeheading।"

HORRIFYING! What monstrosity makes people do this barbaric stuff. Speechless with shock. Remember if you think ur God wants u to kill in his name- START WITH YOUR EFFIN’ SELF! #parisbeheading

Terror inquiry after teacher beheaded near Paris - BBC News https://t.co/6P02beLTER — Swara Bhasker (@ReallySwara) October 16, 2020

वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए घटना को भयानक बताया। वह कहती हैं कि "लोग ना जाने किस तरह से राक्षस बनकर ऐसे काम कर रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद से पूरी तरह से शॉक हूं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि भगवान आपको अपने नाम से मारना चाहते हैं तो इसकी शुरूआत वह शख्स खुद से ही करें। पेरिस के पास शिक्षक की हत्या के बाद पूछताछ।"

Why not let your god settle his own scores, I’m sure he’s perfectly capable of avenging an insult.

Who made you incharge of taking lives in his name???

Fed up with this religious terrorism!!! #parisbeheading — Shruti Seth (@SethShruti) October 17, 2020

एक्ट्रसे श्रुति सेठ फ्रांस में घटी इस दर्दनाक घटना के बारें में ट्विटर पर लिखती हैं कि "अपने ईश्वर को अपने स्वयं के स्कोर का निर्धारण क्यों नहीं करने दिया, मुझे यकीन है कि वह अपमान का बदला लेने में पूरी तरह से सक्षम है। किसने आपको उनके नाम पर जान लेने का आरोप लगाया ??? इस धार्मिक आतंकवाद से मुकाबला करो !!!" फ्रांस में घटी इस घटना को सुनकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर इंसानियत कहां गायब होती जा रही है।