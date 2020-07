अभिनेत्री Rekha ने कोरोनावायरस का टेस्ट, रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार, घर में बॉडीगार्ड पाया गया था संक्रमित

नई दिल्ली। बीते शनिवार गुज़रे जमाने की एक्ट्रेस रेखा ( Actressn Rekha ) के बंगले पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी कोरोनावायरस (security guard coronavirus postive ) से संक्रमित पाया गया था। जिसके बाद से उनके पूरे घर को BMC ( BMC Sealed Rekha Hosue ) ने सील कर दिया था। रविवार को बृह्नमुंबई नगर निमग (बीएमसी) के अधिकारियों ने उन्हें कोरोना टेस्ट करवाने ( BMC Tell to Rekha for coronaviurs checkup ) के लिए कहा था। जिसके बाद रेखा ने कोरोनावायरस ( Rekha test her covid-19 ) का टेस्ट करवा लिया है। अभी सबकी नज़र रेखा की आने वाली रिपोर्ट ( Waiting for coronavirus ) पर है। उनकी टेस्ट रिपोर्ट आज ही आने वाली है। जिसके बाद वह बीएमसी को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी। रेखा ने एक प्राइवेट अस्पताल में अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है।

जानकारी के अनुसार रेखा नहीं चाहती कि बीएमसी उनका कोविड-19 ( Rekha Covid-19 test ) टेस्ट करें। उन्होंने बीएमसी से कह दिया था कि वह खुद ही अपना कोरोनावायरस का टेस्ट ( Did not want to do coronavirus test with BMC ) करवा लेंगी और जैसे ही उनकी रिपोर्ट ( Rekha will submitted her report ) आएगी वह तुरंत बीएमसी को वह सौंप देंगी। रिपोर्ट आने पर वह इसके बारे में बीएमसी को भी जानकारी देंगी। बता दें कि रेखा के इस बंगले पर दो सुराक्षाकर्मी हमेशा तैनात ( Rekha security guard positive) हैं, जिनमें से एक कई दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था। उसका बांद्रा के कोरोना सेंटर में ट्रीटमेंट ( Rekha Securitygurad treatment ) चल रहा है। रेखा के बंगले के बाहर कंटेनमेंट जोन ( containment zone ) होने का नोटिस लगाकर उनके घर को सैनिटाइज ( Sanitize ) भी किया जा चुका है।

बीते शनिवार को अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) और अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ( Coroanvirus report positive ) आई थी। जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल ( Amitabh and Abhishek Admitted in Nanavati Hospital ) में भर्ती करवाया गया। जहां दोनों की हालत पहले से बेहतर है। इसके बाद रविवार को बच्चन परिवार के दो और सदस्य ऐश्वर्या राय ( Aishwarya Rai Bachchan ) और उनकी बेटी आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) की कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट (Aishwarya Aaradhya Covid-19 positive) आई। हालांकि इन दोनों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। इस तरह जया बच्चन ( Jaya Bachchan ) को छोड़कर पूरा बच्चन परिवार कोरोनावायरस से संक्रमित है।