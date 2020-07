एक्ट्रेस Rekha के सिक्योरिटी गार्ड को हुआ कोरोनावायरस, BMC ने घर के बाहर चिपकाया नोटिस

नई दिल्ली। मुंबई में तेजी से करोरोनावायरस ( coronavirus cases ) बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना कई मामले सामने आते जा रहे हैं। कोरोनावायरस कई बॉलीवुड सेलेब्स ( Coronavirus enter bollywood celebs ) के घरों में एंट्री कर चुका है। जिसमें करण जौहर ( Karan Johar ), बोनी कपूर ( Boney Kapoor ) और आमिर खान ( Amir khan ) तक के घर शामिल हैं। इन सभी स्टार्स के स्टाफ ( Bollywood stars staff positive coronavirus ) के कोरोना पॉजिटिव ( Coronavirus positive ) निकलने के बाद इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। इस बीच बॉलीवुड की तरफ से एक ओर बड़ी खबर साने आ रही है।

खबरों की माने तो गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रेखा ( Actress Rekha ) का एक सिक्योरिटी गार्ड ( Rekha security guard found coronavirus postive ) कोरोनावायरस के संक्रमण से ग्रस्त पाया गया है। जिसके बाद से बीएमसी ( BMC Sealed Rekha house ) ने रेखा का बंगला सील कर दिया है। इस बंगले के बाहर एक नोटिस चिपका ( BMC Paste notice Rekha's house ) कर इसे कोरोना कंटेनमेंट जोन ( declared corona Containment Zone ) घोषित कर दिया गया है। रेखा का यह बंगला मुंबई के बांद्रा के बैंड्सटैंड एरिया ( Bandstand Area of Bandra ) में है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रेखा के घर के बाहर हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड ( two security guard stay in Rekha's house ) रहा करते थे उनमें से एक का कुछ दिन पहले कोविड-19 का टेस्ट ( One security guard found covid-19 positive ) कराया गया था। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। मुंबई के बीकेसी इलाके के एक हॉस्पिटल में रेखा के सिक्योरिटी गार्ड ( Security gurad admitted in hospital ) का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बाद बीएमसी ने उस पूरे इलाके को सैनिटाइज ( BMC has sanitized that entire area ) कर दिया है। वैसे अभी तक इस पूरे मामले पर रेखा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।

बता दें बीते कुछ दिनों पहले ही आमिर खान ( Amir khan 7 staff member positive ) के 7 घर के स्टाफ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। इनमें आमिर खान के 2 बॉडीगार्ड ( Body gurads and cook ) और कुक भी शामिल थे। इसके बाद आमिर खान के पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट ( Amir entire family covid-19 test ) हुआ था। हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव ( Report was negative ) आई थी। इ

मुंबई शहर में भी बड़ी तादात में कोरोना पॉजिटिव ( Covid-19 cases increase in Mumbai ) केस सामने आ रहे हैं। आज की ही बात करें तो मुंबई से कोरोनावायरस ( Coronavirus lastest cases ) के 1282 नए मामले सामने आए हैं। जिसमें से 68 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल 88,795 लोग वायरस से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अबतक 8 लाख 20 हजार 916 लोग कोरोना से संक्रमित ( Coronavirus positive case ) हो चुके हैं। इनमें से 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच लाख 15 हजार लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 27 हजार 114 नए मामले सामने आए और 519 मौतें हुईं।