Subham Mishra की गिरफ्तारी पर Richa Chadha ने कहा- 'इस फैसले बेवकूफी करने वालों में डर पैदा होगा'

नई दिल्ली। स्टैंनडअप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को रेप ( Standup comedian Agrima Joshua threatened rape ) की धमकी देने वाले यूट्यूबर शुभम मिश्रा ( Youtuber Shubam Mishra ) को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार ( Gujrat police arrest him ) कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद वडोदरा पुलिस ने दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा गुजरात पुलिस को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस पूरे ही मामले पर बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Reaction ) के कई सेलेब्स भी प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने भी एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने गुजरात पुलिस का तंज कसते हुए शुक्रिया अदा किया है। चलिए पहले आपको बतातें हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या?

दरअसल, अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी का मजाक ( Agrima made a video mocking Chhatrapati Shivaji ) उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको ( Agrima badly troll on social media ) जमकर ट्रोल किया जाना लगा। साथ ही उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद अग्रिमा ने माफी मांगते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट ( Agrima deleted video ) कर दिया था। वहीं अग्रिमा के खिलाफ शुभम मिश्रा ( Shubham mishra made video for Agrima ) ने भी एक वीडियो शेयर किया। उन्‍होंने इस वीडियो में अग्रिमा को दुष्‍कर्म की धमकी दे ( Agrima was threatened with rape ) दी थी। शुभम के इस वीडियो पर लोगों का गुस्‍सा फुट ( People are angry on Shubham ) पड़ा।

Thank you @Vadcitypolice for this swift and timely response. Citizens gradually become disappointed and hopeless with everything,when there's no rule of law, when hate has no consequences.This was a much-needed reafirrmation.May this episode act as a deterrent for other idiots. https://t.co/iP8T2droyo — TheRichaChadha (@RichaChadha) July 12, 2020

ऋचा चड्ढा ने अपने इस ट्वीट हैंडल ट्वीट ( Richa Twitter handel ) करते हुए कहा कि 'इस पूरे ही केस बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए वह वडोदरा पुलिस का शुक्रिया ( Thank you to vadodara police ) करती हैं। जहां पर कोई कानून का पालन नहीं करता। नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है तो धीरे-धीरे लोगों के बीच निराशा पनपने लगती है। इस मामले में पुलिस द्वारा लिए गए फैसले से अब उम्मीद है कि इस तरह की बेवकूफी करने वालों में डर पैदा होगा। ऋचा के इस ट्वीट ( Richa tweet viral on social media ) को काफी पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर तेजी से उनका यह ट्वीट वायरल हो रहा है। बता दें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar also said against Shubham Mishra ) ने भी शुभम मिश्रा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी।