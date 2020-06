Sushant Singh की मौत पर महाभारत की एक्ट्रेस Rupa Ganguly बोलीं- 'पुलिसवालों की है मिलीभगत'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) का जाना किसी सदमे से कम नहीं है। तभी तो उनकी मौत के एक सप्ताह बाद भी उनके चाहने वालों के आंसू थम नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए उनके फैंस इमोशनल मैसेज (Emotional Message for Sushant Singh ) शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि बॉलीवुड ( Bollywoood ) और टेलीविज़न ( Television) की बड़ी हस्तियां भी सुशांत की मौत पर लगातार खुलकर बोल रहे हैं। इस बीच निर्देशक बी.आर चोपड़ा ( Director B.R Chopra ) द्वारा बनाई गई 'महाभारत' ( Mahabharat ) में द्रोपदी ( Draupadi ) का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपा गांगुली ( Rupa Ganguli ) सुशांत की मौत पर कई सवाल उठाए हैं।

एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने सुशांत की मौत को सुसाइड ( Rupa talked about Sushant Suicide ) मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर भी काफी सवाल उठाए हैं। अभिनेत्री ने दैनिक भास्कर अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 'सुशांत की खुदखुशी का नैरेटिव सेट ( Prepare Suicide set ) किया गया है। पुलिस ने उनके घर पहुंचते ही कह दिया कि सुसाइड है। कुछ लोग इस बात साबित करने में लगे हैं कि वह डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) में थे। वह तो बहुत पॉजिटवि ( Positive ) थे और अफने पोजिशन बनाई। उन्होंने डांस, मार्शल आर्ट ( Martial arts ) सीखा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन वह जान तो नहीं देता।

रूपा गांगुली ने सुशांत ( Questions raised on photographer ) के मौत के दिन उनके शव की तस्वीर ( Sushant dead body pics ) लेने वाले फोटोग्राफर ( Photographer ) पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत ( Sushant Death ) की तस्वीरें पुलिस ने क्यों हटा दी? साथ ही उनके गले पर दिखाई देने वाले निशान सुसाइड के नहीं थे। उन्होंने कहा कि 'अक्सर जब भी कोई शख्स सुसाइड करता है तो उनके गले में हमेशा यू शेप का नशाना दिखाई देता है। उनकी गर्दन पर जो लिगेचर मार्क था। वह यू शेप का नहीं था। उनके घर से सुसाइड नोट तक नहीं था। पुलिस ने जांच पड़ताल करने से पहले ही केस को सुसाइड का नाम दे दिया। जो घर के सीसीटीवी कैमरे ( CCTV Camera ) भी बंद थे। जो शख्स 10 मिनट पहले गेम खेल रहा हो वह आखिर कैसे आत्महत्या कर सकता है? यह बात समझ से बाहर है।