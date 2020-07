Sonakshi Sinha ने अपने 30 किलो वज़न कम करने की सुनाई कहानी, ट्रोलर्स बोलें- 'नेपोटिज्म की दुकान'

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री दो हिस्सो में बंट चुकी हैं। इन दिनों इंडस्ट्री से नेपोटिज्म ( Raise Nepotism Topic ) जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर नोपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे के उठने से कई स्टार किड्स ( Star kids troll for Nepotism ) भी इसकी चपेट में आ गए हैं और जमकर ट्विटर पर ट्रोल ( Star kids troll on socia media) होने लगे हैं। कई स्टार किड्स की फिल्मों को तो लोगों ने बायकॉट करने ( People boycott star kids ) की बात तक कह दी है। ऐसे में कई स्टार्स को ट्विटर को अलविदा ( star kids left twitter account ) कह चुके हैं तो कई सेलेब्स ने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। ट्रोलिंग के मामले सबसे पहला नाम जो सामने आता है। वह एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) का है। जो आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ ही जाती हैं। ऐसे में ट्विटर से दूरी बनाने के बाद भी सोना फिर से ट्रोल होने लगी है।

#SonakshiSinha Once you lose authenticity , it doesn't matter how much hardwork you did to loose those 30 kgs. You lost respect and thats worse. You care a damn if someone dies and so we care a Damm about you too . — Deepika (@deeps_adorable) July 5, 2020

दरअसल, हाल ही में सोनाक्षी ने अपने वजन ( Sonakshi gave statement on weight ) को लेकर बयान दिया। सोनाक्षी ने बातचीत में बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म दबंग ( Reduce 30kg weight for Dabangg ) के लिए 30 किलो वजन घटाया था, लेकिन फिर भी लोग उनके वजन के बारे में बात करते थे। इस बात पर सोनाक्षी के फैंस ने तो उन्हें सपोर्ट ( Sonakshi fans support her ) किया लेकिन उनके इस बयान से ट्रोलर्स को उन्हें खरी-खोटी ( Trollers bad comment on her ) सुनाने का मौका भी मिल गया। सोनाक्षी के बयान पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि 'आँख दुनिया की हर चीज देख सकती है लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती! देखनी है तो अपने अंदर की कमियां देखने की कोशिश कीजिए।' अपने इस कमेंट में यूजर ने सोनाक्षी को टैग ( User tagged sonkashi on comment ) भी किया है।

एक दूसरे यूजर ने कहा-सोनाक्षी सिन्हा अगर एक बार आपकी पहचान खो ( Lost her identity ) जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 30 किलो वजह घटाने में कितनी मेहनत की थी। आपने अपनी इज्जत खो दी और ये सबसे खराब बात है। आपको किसी के मरने से भी फर्क नहीं पड़ता और नेपोटिज्म की दुकान हमें आपसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें सुशांत सिंह के निधन (Sushant Singh Death ) होने पर सोनाक्षी के ट्विट ( Sonakshi Troll on social media ) की वजह से वह काफी ट्रोल हुईं थीं। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी ( negativity spread on internet ) ज्यादा होने की वजह से वह अपना सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर ( Sonakshi closed twitter account ) बंद कर रही हैं। इसके बावजूद भी ट्रोलर्स ने सोनाक्षी का पीछा नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर लगातार सोनाक्षी के वजन ( Troll for weight ) और केबीसी ( Sonakshi KBC wrong answered ) में उनके द्वारा दिए गए गलत जवाबों की वजह से वह आज भी ट्रोल होती हैं।