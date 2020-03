राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़कीं सोनम कपूर, कहा- अमेरीकियों को जरूर शर्मिंदा होना चाहिए

नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस (Coronavirus) जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रही है। हर कोई इससे साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के एक ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर बुरी तरह भड़क उठीं। सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने कहा कि इस वक्त अमेरीकियों को जरूर शर्मिंदा होना चाहिए।

Americans must be so embarrassed right now. He is actually wasting his time on tabloid nonsense instead of the global pandemic that is devastating lives. https://t.co/TZO9r2UpHa