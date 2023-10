सुष्मिता सेन को पड़ा दिल का दौरा, किसी को नहीं लगी भनक; फिर जानें क्या हुआ

मुंबईPublished: Oct 30, 2023 07:42:55 pm Submitted by: Krishna Pandey

Sushmita Sen suffered heart attack: सुष्मिता सेन दिल का दौरा पड़ने के बारे में खुलासा किया है, उसके बारें में अब बात की है...उन्होंने कैसे स्ट्रीमिंग शो 'आर्या' के तीसरे सीजन की शूटिंग की और अपने हाल के बारें में बताया...

पूर्व मिस यूनिवर्स ने कहा, "पहले, मैंने नहीं सोचा था कि दिल का दौरा पड़ने के ठीक एक महीने बाद एक्शन दृश्यों की शूटिंग संभव है।

Sushmita Sen had suffered heart attack during shoot of Arya 3: हिट स्ट्रीमिंग शो 'आर्या' के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री सुष्मिता सेन को दिल का दौरा पड़ा था। इसको लेकर अभिनेत्री ने बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान माहौल और सेट-अप ने उन्हें इस प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद की।