Sushant की मौत की जांच कर रही पुलिस से एक्ट्रेस ने ट्वीट कर की मांग,वीडियो बनाने वाले शख्स की हो गिरफ्तारी

नई दिल्ली। 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर खुदखुशी ( Sushant suicide ) कर ली थी। सुशांत को दुनिया से गए लगभग एक सप्ताह हो गया है। लेकिन आज भी सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उनके फैंस उनकी तस्वीरों को शेयर उनको याद कर रहे हैं। यही नहीं उनके चाहने वालों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। जिसकी वजह से अब रोज़ाना सोशल मीडिया पर उनकी मौत को लेकर सीबीआई की जांच ( Sushant death CBI Investigation ) की मांग की जा रही है। फैंस के साथ-साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स ( Bollywood celebs ) भी हैं जो उनकी मौत की जांच के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इस बीच बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिक मुखर्जी ( Swastika Mukherjee ) का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंनें पुलिस से एक मांग की है।

There are videos being uploaded on @YouTube showing the bedroom with policemen working, post the demise of Sushant Singh R. It’s clear someone has used his phone. Why is @MumbaiPolice not arresting the man and taking down the video that’s being posted everywhere?