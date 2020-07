बी-ग्रेड हीरोइन कहने पर भड़की Taapsee Pannu, सोशल मीडिया पर Kangana Ranaut पर साधा निशाना

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजूपत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Actress Kangana Ranaut ) इंडस्ट्री के कई नामचीन लोगों पर आरोप लगाती जा रही हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल ( Kangana Ranaut Latest Interview ) को दिए इंटरव्यू में कंगना की कुछ बातों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिल गई है। उन्होंने बॉलीवुड में मूवी माफिया ( Movie Mafia ) के बारें बात करते हुए उन्होंने आदित्य चोपड़ा ( Aditya Chopra ), करण जौहर ( Karan Johar ), महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) सहित कई लोगों के बारे में खुलकर बात की। इसके साथ ही कंगना ने तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu)और स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) को भी आड़े हाथ लिया और उन्हें बी-ग्रेड एक्ट्रेस बताया। अब कंगना का बी ग्रेड हीरोइन कहना तापसी पन्नू को अच्छा नहीं लगा। यही वजह है कि तापसी एक के बाद एक कंगना पर निशाना साधती हुईं नज़र आ रही है। कुछ समय पहले ही तापसी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि कई स्टोरी पोस्ट की है। जिसमें उन्होंने कंगना का जिक्र किया है।

एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने इंस्टाग्राम ( Taapsee Pannu Instagram ) पर वैसे तो कई पोस्ट स्टोरी पर शेयर की हैं। लेकिन एक पोस्ट उनकी बड़ी ही मजेदार है। जिसमें उन्होंने कविता ( Taapsee Shared Peom ) के अंदाज में कंगना को नेपोटिज्म और बी-ग्रेड ( Neptism And B grade ) कहने को लेकर जवाब दिया है। "क्यूं उसकी सफलता तुम्हारी आंखों में चुभती है। क्यों हर बार तुम्हें बस एक वही दिखती है। B Grade की श्रेणी में रखा है तुमने उसे जिसका अभिनय A Grade का है। शब्दों के जहरीले बाण चलाए हैं तुमने उस पर जिसके वचन हमेशा मधुर रहे हैं। तुम भी खुद यहां आई हो, वो भी खुद यहां आई है, फिर भी तुमने उसकी Existence Nepotism से बताई है।" इस पोस्ट को से साफ जाहिर होता है कि कंगना का तापसी को बी-ग्रेड ( Taapsee did not like to call her B-grade heroine ) कहना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है।

यही नहीं तापसी ने कंगना को जवाब ( Taapsee Replied to Kangana Ranaut ) देते हुए एक रेटिंग चार्ट ( Taapsee Shared Rating Chart ) भी शेयर कियआ है। जिसमें उन्होंने खुद की और कंगना की सभी फिल्मों को मिली रेटिंग ( comparison with kangana film ratings ) को दिखाया है। साथ ही उन्होंने दिखाया है कि उनकी रेटिंग ( Taapsee rating high comparison to Kangana ) कंगना से कई ज्यादा है और बी ग्रेड नहीं बल्कि ए ग्रेड ( Taapsee A Grade Actress ) एक्ट्रेस है। यही नहीं तापसी ने टीवी पर कंगना द्वारा लिए गए उनके नाम के उच्चारण ( Kanagana pronunced Taapsee name wrong ) को भी गलत बताया। तापसी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना के लिए लिखा कि "एक तो मेरा नाम ठीक से लिया नहीं है और मेरा भी टाइप है। इसका मतलब मैं फेमस हूं।" बात दें तापसी और कंगना की केट फाइट सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है।