Sushant Singh Rajput सुसाइड केस पर बोले Aditya Chopra, कहा, 'कोई नेपोटिजम का शिकार नहीं हुए एक्टर'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) को लेकर मुंबई पुलिस की जांच ( Mumbai Police Investigate Sushant Singh Rajput Case ) जारी है। पुलिस अभी तक 35 से भी ज्यादा सुशांत के करीबियों और उनके काम से जुड़े लोगों से पूछताछ ( More than 35 people statement ) कर चुकी है। वहीं सुशांत की मौत के एक महीने से ज्यादा होने के बाद यशराज फिल्म्स के मालिक ( Yashraj Films Owner ) और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ( Producer Aditya Chopra ) से बांद्रा पुलिस ( Bandra Police ) ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन ( Versova Police Station ) में शनिवार को लगभग 4 घंटे तक पूछताछ ( 4 Hours Investigation ) की गई। आदित्य ने खुद पर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया और पुलिस के पास अपना स्टेटमेंट लिखवाया है। बता दें आदित्य पर डायरेक्टर शेखर कपूर ( Director Shekhar Kapur ) ने कई गंभीर आरोप लगाए थे।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आदित्य चोपड़ा ( Aditya Chopra Statement ) ने अपने बयान में कहा कि फिल्म 'पानी' ( Film Paani ) को लेकर सुशांत सिंह राजपूत कभी भी डिप्रेशन ( Sushant Wasn't Depression ) में नहीं थे। शेखर कपूर ने जो भी आरोप ( All the allegations of Shekhar Kapur are false ) लगाए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि यशराज फिल्म्स फिल्म 'पानी' के लिए सुशांत को अप्रैल 2013 में साइन ( Yashraj films sign Sushant 2013 for Paani ) किया था, जबकि भंसाली की फिल्म 'रामलीला' ( Sanjay Leela Bansali Ram leela Contract ) के लिए सुशांत से कॉन्टैक्ट साल 2013 नवंबर-दिसंबर में हुआ था।'

आदित्य चोपड़ा पर लगे नेपोटिजम या ग्रुपिज्म ( Nepotsim and groupism ) के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि 'सुशांत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यही नहीं आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन हाउस ( Aditya Chopra denies allegations on his production house ) पर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि सुशांत की कास्टिंग के लिए फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' ( Film Bajirao Mastani Catsing ) के लिए भंसाली को कभी भी अप्रोच नहीं किया ( Bansali never approached him ) गया था। आदित्य का कहना है कि 'अगर कभी भी सुशांत को अप्रोच किय़ा होता तो वह जरूर इस बारें में विचार करते और हैरानी की बात यह है कि सुशांत ने भी कभी इस बारें में बात नहीं की।'

सुशांत के करियर ( Sushant Singh Rajput Career ) पर बात करते हुए आदित्य ने कहा कि 'सुशांत बेशक उनके साथ कॉन्ट्रेक्ट ( Sushant Singh Rajput Contract ) में थे लेकिन उसी दौरान उन्होंने धोनी की बायॉपिक ( Sushant Singh Rajput done MS Dhoni Biopic ) करने दी थी। ऐसे मे 'बाजीराव मस्तानी' ( Bajirao Mastani Sushant Casting ) जैसी फिल्म करने से सुशांत क्यों रोकत? आदित्य ने कहा कि वह कभी सुशांत के करियर में रूकावट नहीं बने।