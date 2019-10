आदित्य नारायण का नया गाना 'लिल्लाह' रिलीज, सिंगर को रोमांस करते देख Fans हुए एक्साइटेड

बॉलीवुड अभिनेता, संगीतकार और गायक आदित्य नारायण ( Aditya Narayan ) अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में हैं। बॉलीवुड गायक उदित नारायण ( Udit Narayan ) के बेटे आदित्य नारायण का नया गाना 'लिन्ल्लाह' ( Aditya Narayan New Song Lillah ) रिलीज हुआ है। रिलीज होने के बाद ही गाना सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है।

आदित्य नारायण अपने नए सांग 'लिन्ल्लाह' में खुदकी ही आवाज दी है साथ ही गाने के वीडियो में भी आदित्य हैं। आदित्य सांग में रोमांस करते नजर आ रहे हैं। सिंगर को रोमांस करते देख फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। पूरा गाना Sea View शूट किया गया है।

My buddy and someone who I adore is out with his NEW SONG #Lilllah And I’m in love with it already! check it out people.. 👉🏽 https://t.co/LYmyka5XZN Love you #adityanarayan #originalisalwaysthebest