Aditya Narayan बोले- मेरी शादी में जस्टिन बीबर और एबी डे विलियर्स ने जमकर नागिन डांस किया था

नई दिल्ली: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों रिएलिटी सिंगिंग शो 'इंडियन आइडल 12' में बतौर जज के रूप में नजर आ रही हैं। इस शो को होस्ट कर रहे हैं आदित्य नारायण। ऐसे में शो का एक नया प्रोमो सामने आए हैं। जिसमें आदित्य और नेहा एक-दूसरे की टांग खीचतें हुए नजर आ रहे हैं।

दरअसल, 1 दिसंबर को आदित्य ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी की थी। इस खास मौके पर उन्होंने नेहा को भी निमंत्रण दिया था। लेकिन नेहा शादी में शामिल नहीं हो पाईं। ऐसे में आदित्य ने नेहा पर तंज कसते हुए उन्हें जलकुकड़ी बुलाया। आदित्य नेहा से कहते हैं, 'वो जिन्हें मैंने अपनी शादी पे बुलाया पर मेरी खुशी जो अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी, जलकुकड़ी जज नेहा कक्कड़।'' इसे सुन वहां बैठे हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी हंसने लगते हैं। इसके बाद नेहा जवाब में कहती हैं, ''अच्छा जैसे तुम आ गए मेरी शादी में। कहा थे आए ही नहीं। तुम आए?'' फिर आदित्य, शाहरुख खान की स्टाइल में कहते हैं, ''जैसा कि शाहरुख ने कहा था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, मैं नहीं आऊंगा।''

इसके बाद फिर आदित्य नेहा को छेड़ते हैं। वह हिमेश से कहते हैं, 'एचआर मैंने सुना है कि आपकी पड़ोसी वाली शादी में ऐसी कंगाली छाई थी कि मेहमान खुद अपने चिप्स, बूंदी और समोसे लेकर आए थे।'' यह सुनकर नेहा बोलती हैं, ''क्या बकवास कर रहे हो?'' आगे आदित्य कहते हैं कि मेरी शादी में जस्टिन बीबर और एबी डे विलियर्स ने जमकर नागिन डांस किया था। जिसके बाद मेरे पापा को उनसे कहना पड़ा, अब क्या शादी भी होने दोगे या फिर नागमणि लेकर जाओगे।' आदित्य की इस बात सुनकर सब जोर-जोर हंसने लगते हैं।

Host aditya narayan is a little upset with judge Neha Kakkar because she missed his wedding! But she has the same complain with him! Aren’t our host and judge so cute? Watch #IndianIdol2020 #GrandPremiere tomorrow at 8 PM, only on Sony TV pic.twitter.com/BwiyUoX44V