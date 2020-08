Aditya Pancholi ने Kangana Ranaut पर साधा निशाना, कहा- वो गलत साबित हुई, वापस करे पद्मश्री

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद सबसे पहले 15 जून एक वीडियो जारी उनकी सुसाइड को आत्माहत्या (Kangana Ranaut video after Sushant death) बताया था। उन्होंने बॉलीवुड के नेपोटिज्म और मूवी माफिया को इसका जिम्मेदार (Kangana on nepotism and movie mafia) बताया था। कंगना ने कहा था कि मैंने जो भी दावे किए हैं अगर मैं उसे साबित ना कर पाई तो मैं अपना पद्मश्री (Padma Shri) वापस कर दूंगी। अब इस पर चुटकी लेते हुए उनके कथित एक्स-बायफ्रेंड आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना अपनी बात में झूठी साबित हुई हैं उन्हें पद्मश्री वापस करना चाहिए। गौरतलब हो कि कंगना ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) को आड़े हाथों लिया था।

दरअसल, सुशांत के निधन से कुछ दिन पहले उनकी पूर्व-मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) के साथ सूरज पंचोली का नाम जोड़ा जा रहा था। कंगना ने भी इस पर कमेंट किया था। अब सूरज के पिता आदित्य पंचोली ने आजतक से बातचीत में कहा कि सूरज का नाम लगातार सुशांत की मौत से जोड़ा जाता रहा। एक पागल इंसान कुछ पोस्ट करता है और पूरा मीडिया उसे चलाने लगता है और इसे मुद्दा बना देता है (Aditya Pancholi angry on Sooraj Pancholi trolled)। ये तो सही नहीं है। हर किसी जो जिम्मेदार होना चाहिए, हम बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं लेकिन ये लोग सूरज को ट्रोल कर रहे हैं कि वो हत्यारा है। इसीलिए उसे अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। क्या है ये सब?

सूरज और उसकी मां जरीना वाहाब ने इन खबरों को बार-बार खारिज किया है। जैसा कहा जा रहा था कि वो दिशा सालियान को जानता था और उसने सुशांत की मौत से पहले एक पार्टी दी थी। कंगना ने कई बातें बोली (Aditya Pancholi on Kangana Ranaut) हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी लगातार कमेंट किए हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं। क्या बोल सकते हैं उस औरत के बारे में, उसपर हमारा डिफेमेशन केस भी चल रहा है। वो मेरे और मेरे परिवार के बारे में कुछ ऐसे ही नहीं बोल सकती है। कंगना की नेपोटिज्म थ्योरी अब गलत साबित हो चुकी है और उन्हें पद्मश्री लौटा (Aditya Pancholi said Kangana should return Padma Shri) देना चाहिए। उनको बताओ कि अभी वापस करें क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गलत साबित हो चुकी हैं। एक्टर के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर करवाई है, नेपोटिज्म एंगल नहीं डाला है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें शुरू हुई थी कि सूरज पंचोली का दिशा सालियान की मौत से कनेक्शन है और सुशांत सिंह राजपूत केस भी उसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सूरज पंचोली बार-बार अपनी सफाई देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों से उनकी मां को चिंता होती है क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। अपने अंदर ही सोचते रहते हैं वो इस तरह की बातों से जरूर डिप्रेशन में चले जाएंगे।