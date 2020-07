Adnan sami: अदनान सामी ने पाकिस्तानी यूजर के कमेंट पर दिया करारा जवाब, बोले निहारी.....

मशहूर सिंगर अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर अपनी बीवी द्वारा बनाई गई डिश ***** निहारी" का फोटो शेयर किया। जिस पर एक पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट किया, तो सिंगर ने बड़ा ही दिलचस्प कमेंट करते हुए करारा जवाब दिया है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल अदनान सामी द्वारा शेयर की गई पोस्ट पर पाकिस्तानी यूजर ने लिखा- "पाकिस्तान की नेशनल डिश खाने के लिए शुक्रिया" इस पर रिएक्ट करते हुए सिंगर अदनान सामी ने लिखा- "हां, यह उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है, इसका आविष्कार लखनऊ में हुआ था, तो भारतीय व्यंजन पाकिस्तान की नेशनल डिश है, बिल्कुल उर्दू की तरह जो मूल रूप से भारत की ही है, लगे रहो" अदनान का यह रिस्पांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैन्स उनकी हाजिर जवाबी की तारीफ कर रहे हैं ।

आपको बता दें कि अदनान सामी पाकिस्तान के निवासी है, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले ही भारत की नागरिकता हासिल कर ली है। ऐसे में कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स अदनान को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंगर सामी हर बार उन्हें करारा जवाब देकर शांत कर देते हैं।

इससे पहले एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने ताजमहल की सफाई का वीडियो शेयर कर पीएम पर निशाना साधा था। जिस पर अदनान सामी ने रिएक्शन दिया था, वह भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ऐतिहासिक ताजमहल को देखने आगरा पहुंचे थे। तब सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने ताजमहल की सफाई का एक वीडियो शेयर कर कमेंट किया था, जिस पर अदनान सामी की नजर पड़ी तो उन्होंने पाकिस्तानी ट्विटर यूजर की क्लास ले ली थी। वीडियो में फायर बिग्रेड ताजमहल की मीनार पर पानी की बौछार करता नजर आ रहा था।

इस पाकिस्तानी यूजर ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा था, "डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए ताजमहल की सफाई चल रही है" जिस पर अदनान सामी ने जवाब देते हुए लिखा था। "सबसे पहले तुम्हें अपना दिमाग और नियत साफ करने की जरूरत है, दूसरी बात ताजमहल साफ करने के लिए तुम्हारे पास ताजमहल का होना जरूरी है, जो हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है।" सामी का यह रीट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था ।जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था।

You need to first clean your mind and your ‘Niyat’!!

Secondly...Umm, to clean the Taj Mahal, you need to HAVE the Taj Mahal... We HAVE IT- YOU DONT!!

...BURN!! 🔥🔥 - Next!😆 https://t.co/WsQI0DFqYx