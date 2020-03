​अदनान सामी ने देश के 'ताली-थाली' बजाने पर कही ऐसी बात, नहीं होगा यकीन

मुंबई। पाकिस्तान मूल के भारतीय नागरिक अदनान सामी ( Adnan Sami ) ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ताली और ताली बजाने ( Thali Bajao, Tali Bajao ) का वीडियो शेयर किया है। अपनी बिल्डिंग से शूट की हुई वीडियो में उन्होंने थाली और ताली की आवाजों को कैद करके दिखाया है।

इस वीडियो के कैप्शन में अदनान ने लिखा,' ओ माय गॉड! मैंने मेरे जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। चिरशांति के बाद पूरी हवा चार हीरोज के सम्मान की से भर गई। डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस और वह सारे लोग जो अपने जीवन को हमारे लिए खतरे में डाल रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं।'

OMG!!!!!!!!!

The greatest ‘Goosebump’ moment... I’ve never experienced this EVER!

From d dead silence, the air was filled wt applause 4 our heroes- The Doctors, Nurses, Police & all who r risking their lives 4 us..WE SALUTE YOU!

🙏🙏🙏#5baje5minute #ThaliBajao #clapforourcarers pic.twitter.com/zzV83aNidW