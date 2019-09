अदनान सामी का नया ट्वीट, पाकिस्तान को लेकर कही ऐसी बात आप सोच भी नहीं सकते

देशभर में 'हाउडी मोदी' को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा हैं। हाल ही 'डॉटर्स डे' के अवसर पर सामी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो पर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, 'आपके इस पोस्ट में पाकिस्तान के लिए नफरत को ना देखकर अच्छा लगा।' पाक नागरिक के इस कमेंट पर सिंगर ने अपना रिएक्शन भी दिया।

My dear bro, I do NOT hate Pakistan at all. How can I & why would I? The ppl of Pak have given me so much love 4 which I love them back.

I hate those who’ve ruled Pak wt d khaki ‘danda’ & r responsible 4 d misery inside Pak & wt Pak’s world relations. Our region wants peace.💖🤗 https://t.co/aCVUxDZQl2