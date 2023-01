'ऐ वतन मेरे वतन' का टीजर हुआ रिलीज, इस स्वतंत्रता सेनानी के रोल में नजर आईं सारा अली खान

सोमवार को निर्माताओं ने सारा अली खान स्टारर फिल्म 'ऐ वतन मेरे वतन' का टीजर जारी किया है। इस फिल्म में वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रोल में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

Ae Watan Mere Watan teaser: Sara Ali Khan transforms into a freedom fighter, promises that the ‘voice of India’ will never be silenced