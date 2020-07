नेपोटिज्म की डिबेट पर बोले Aftab Shivdasani– आप बढ़िया फिल्मी फैमिली से हो सकते हो लेकिन लोगों ने नहीं अपनाया तो कुछ नहीं

नई दिल्ली | कई बॉलीवुड सेलेब्स इंडस्ट्री के नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) को लेकर खुलकर बोल रहे हैं और उनका मानना है कि इसकी वजह से आउटसाइडर्स से कई मौके निकल जाते हैं। वहीं एक्टर आफताब शिवदासानी (Aftab Shivdasani) को ऐसा नहीं लगता है। उनका मानना है कि ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है वो किसको एक्सेप्ट करती है और किसको नहीं। आफताब ने कहा कि मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट लोगों का प्यार और तारीफें (Aftab Shivdasani says biggest achievement is fans love) हैं मेरी पहली फिल्म मस्त से। मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया था। यानी कि अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सफल होने से रोक (If audience will like you no one can stop you) सकता है। फैंस का प्यार, दुआएं यहीं सब मायने रखती है।

इनसाइडर और आउटसाइडर की डिबेट पर बात करते हुए आफताब ने कहा कि आप बेस्ट फिल्म फैमिली से हो सकते हो, आपको वो विरासत में मिला हो सकता है लेकिन अगर आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप कुछ नहीं कर (Aftab Shivdasani says filmy family not matter if you audience will not accept you) सकते। सिर्फ पब्लिक ही है जो आपको बना सकती है और तोड़ सकती है।

आफताब ने आगे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दूसरों पर आरोप लगाने का सिलसिला बहुत निगेटिविटी (Negativity on social media) फैला रहा है। सोशल मीडिया के लिए इतनी निगेटिविटी अच्छी नहीं (Aftab Shivdasani says negativity is not good) है। दिक्कत ये है कि लॉकडाउन के चलते हर कोई खाली बैठा है, लोगों के पास खुद की राय भरी पड़ी है। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। वो भूल गए हैं कि हम अब तक के सबसे बड़े मानव जाति के संकट (Aftab Shivdasani says we are facing mankind crisis)का सामना कर रहे हैं। ये वक्त लोगों की मदद करने का है।

इसी के साथ आफताब ने ये भी साफ किया कि वो किसी तरह कि निगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो बस अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। बता दें कि आफताब आजकल अपनी अपकमिंग की शूटिंग में बिजी हैं।