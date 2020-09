ड्रग केस में नाम आने के बाद Deepika Padukone पर बने मीम हुए वायरल, बायकॉट की भी उठी मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। उनकी मौत की जांच अभी तक चल रही है। देश की तीन बड़ी जांच एजेंसियां इस केस की जांच कर रही हैं- सीबीआई, ईडी और एनसीबी। एनसीबी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया है। मुंबई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एनसीबी की हिरासत में रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है। वहीं, अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज़ का नाम भी इस केस में आया है। जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम शामिल है। इन सभी अभिनेत्रियों को एनसीबी ने समन भेज दिया है।

लेकिन जब से दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स केस में आया है तभी से सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेज़ में से एक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। ऐसे में ड्रग केस में उनका नाम सामने आने के बाद से ही लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है।

