दिलजीत के बाद इवांका के पास पहुंचे मनोज वाजपेयी, कहा- हम हैं मंगल पड़ेंगे सब पर भारी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) मंझे हुए अभिनेताओं में से एक हैं। आजकल वो अपनी अपकमिंग फिल्म सूरज पे मंगल भारी (Suraj Pe Mangal Bhari) के प्रमोशन्स में लगे हुए हैं। दरअसल, हाल ही में दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की बेटी इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) के साथ एक फोटो शेयर की थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस फोटो में दिलजीत इवांका के साथ ताजमहल के सामने रखी बेंच पर बैठे हुए नज़र आ रहे थे। ये फोटो किसी फैन ने एडिट की थी, अब इसी पर एक और एडिट सामने आ गया है जिसमें मनोज वाजपेयी नज़र आ रहे हैं।

मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें वो दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और इवांका ट्रंप के साथ ताजमहल के सामने बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये एक तरह का फोटो वीडियो है जिसमें अलग-अलग हॉलीवुड एक्ट्रेसेस दिखाई दे रही हैं। मनोज ने वीडियो के साथ कैप्शन भी लिखा है- हम हैं मंगल और पड़ेंगे हम सब पे भारी। मनोज का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। मनोज वाजपेयी के वीडियो पर दिलजीत दोसांझ ने हंसने वाला इमोजी बनाकर सर लिखा था।

बता दें दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के फोटो पर इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) ने रिप्लाई भी किया था। उन्होंने लिखा था कि ताजमहल ले जाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद दिलजीत दोसांझ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने लिखा- अतिथि देवो भव: शुक्रिया इवांका ट्रंप। मैं हर किसी को बताना चाह रहा था कि ये फोटोशॉप नहीं है. अगली बार लुधियाना जाना तय है।

OMG 🤗🙏🏾 अथिति देवो भव:



Thx @IvankaTrump I Tried Explaining Everybody that it’s not a Photoshop 😂🤣 See You Soon ... Next Visit LUDHIANA For Sure 😊



HUN KARO GAL 😎🦾 https://t.co/VD8wvMgDHP