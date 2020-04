ट्रंप की भारत को चेतावनी के बाद संजय खान की बेटी फराह खान का फूटा गुस्सा, पीएम से कहा- अपनी दोस्ती पर...

नई दिल्ली | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की तरफ से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन (Hydroxychloroquine) के निर्यात पर रोक लगने के बाद चेतावनी दी थी कि अगर दवाइयां नहीं भेजी गई तो कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद कई भारतीयों का गुस्सा देखने को मिला है, जिसमें फराह खान अली ने ट्वीट करके पीएम मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोस्त कभी धमकी नहीं देते। फराह के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं उनके कथन का समर्थन कर रहे हैं।

Trump calls India and Modi a friend on one hand. On the other hand he says if Modi does not give him the HCQ drug he will retaliate. Friends do NOT Bully. Friends ASK graciously. Friends request but do NOT threaten. Maybe Mr Modi needs to reconsider his friendship with Trump. https://t.co/GXZrhjuUi6