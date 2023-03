मन्नत घुसपैठ मामले में मुंबई पुलिस ने दी शाहरुख खान को सलाह, कहा- 'कराएं बंगले का सिक्योरिटी ऑडिट'

Shahrukh Khan 'Mannat' Trespassing: 2 मार्च की आधी रात को दो युवक सुरक्षा गार्डों से बचते हुए दीवार फांदकर शाहरुख के 'मन्नत' बंगले में घुस गए थे। ये घटना आधी रात के दौरान घटी। घटना तब हुई जब घर में सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पुछताज की। अब पुलिस ने शाहरुख खान को सलाह दी है।

After Mannat scare, Mumbai police asks Shah Rukh Khan to carry out security audit of bungalow